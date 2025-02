Ilfattoquotidiano.it - Zverev è arrivato a Buenos Aires, ma le sue valigie sono alle Maldive. Il tedesco ci scherza su: “Avranno già bisogno di una vacanza”

Alexanderè stato protagonista di una disavventura che ha reso decisamente meno piacevole il suo arrivo in Argentina, dove sarà impegnato nel torneo di. Il numero 2 del ranking Atp si è ritrovato di fatto senza bagagli dopo che le suestate spedite erroneamente da Roma. Ilperò sembra aver preso il disguido con filosofia.dopo aver ricaricato le pile dalla sconfitta subita in finale contro Jannik Sinner agli Australian Open 2025 è partito da Roma, dove ha fatto probabilmente scalo, con destinazione Argentina. Il tennista èin Sudamerica, ma senza tutti i suoi effetti personali. In una storia pubblicata sul proprio account Instagram ilha raccontato: “Qualcuno può spiegarmi com’è possibile che io voli da Roma ae che le mie, invece di venire con me, vengano spedite?”.