Zombi d'autore. I morti viventi nella cultura pop

di Luca ScarliniLapop li ha sdoganati a partire dal film-capolavoro di David George Romero La notte dei(1968). Da allora si sono sprecate le metafore, connesse al mondo della tossicodipendenza (come alludeva una famosa canzone dei Cranberries) o a altre forme di disagio sociale, senza escludere la parodia e la satira politica. Una magnifica mostra al Musée du Quai Branly a Parigis: la mort n’est pas une fin? (a cura di Philippe Charlier, fino al 16) fa il punto in modo definitivo sul tema, a partire dall’antropologia. Il luogo di origine di questa figura, così centrale per il nostro immaginario oggi. Non si contano serie e film, presentate in estratto in una apposita sala-cinema, con opere magnifiche come Whitees di Bela Lugosi, Il serpente e l’arcobaleno di Wes Craven e il recente e inquietantechild di Bertrand Bonello, numerosi sono i fumetti, i romanzi.