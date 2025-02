Leggo.it - «Zio Antonio è stato torturato, fucilato e gettato in una foiba profonda più di 70 metri. Non è una guerra politica, ma una triste pagina che deve essere ricordata»

Leggi su Leggo.it

«Chi eraPicozza?». Una domanda semplice per chi non conosce la storia, ma che in realtà custodisce unanera e a lungo nascosta del passato. Un?importanza che.