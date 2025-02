Inter-news.it - Zielinski: «Essere all’Inter è motivo di orgoglio. Sono qui per vincere!»

Leggi su Inter-news.it

Piotrsi è raccontato parlando delle sue emozioni per il passaggioe del significato della sua esperienza in nerazzurro.LE SENSAZIONI – Piotrè il protagonista del Matchday Programme di Inter-Fiorentina. Il calciatore polacco si è innanzitutto soffermato sul modo in cui approccia al suo lavoro: «Con mio padre fin da piccolo miallenato molto sulla tecnica e questo mi ha aiutato tanto a diventare il calciatore cheoggi. Lavorando duro, credendoci e dando il massimo credo che si possano raggiungere grandi obiettivi.sempre stato molto determinato e con quella stessa determinazionearrivato quiper».MOMENTO DIFFICILE –ha proseguito indicando la sua “sfida più difficile”: «L’anno degli Europei del 2016, un periodo non semplice in cui sentivo di dover dimostrare di poter diventare un grande calciatore.