Movieplayer.it - Zendaya nella prima foto dal set della stagione 3 di Euphoria

Leggi su Movieplayer.it

HBO ha condiviso unainedita diper annunciare l'inizio delle riprese3 di. HBO ha annunciato l'inizio delle ripreseseriecondividendo una nuovadi. Casey Bloys, responsabile di HBO e Max, aveva rivelato in autunno quando il cast avrebbe dovuto ritornare sul set e la sua promessa ai fan sembra essere stata rispettata. L'inizioproduzione di3 La produzione delle nuove puntateserie, creata da Sam Levinson, è stata più volte rimandata e il terzo capitolostoria sarà l'ultimo. La prossimasarà composta da otto episodi e, per ora, non è ancora stata confermata la data di uscita. Ecco la .