Zelensky | Pronto a dialogoma garanzie

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.45 "Sareia qualsiasi formato di dialogo,se avessi la consapevolezza che America ed Europa non ci abbandoneranno e ci fornirannodi sicurezza". Così il presidente ucraino, dopo la telefonata Trump-Putin (che Mosca non conferma né smentisce). Kiev non vuole che si ripeta l'esperienza degli accordi di pace che non hanno prodotto risultati prima dell'invasione russa del 2022, dice. "Trump non ha bisogno solo di porre fine alla guerra, ma di agire in modo che Putin non possa più muoverci guerra".