Quotidiano.net - Zelensky: Pronto al dialogo con garanzie di sicurezza da America ed Europa

"Se avessi la consapevolezza che l'e l'non ci abbandoneranno, ci sosterranno e fornirannodi, sareia qualsiasi formato di": così, in un'intervista alla tv britannica Itv ripresa dal Guardian, il presidente ucraino Volodymyrdopo la telefonata tra Donald Trump e Putin sulla fine del conflitto. "Un conflitto congelato - ha affermato - porterà a più aggressioni ancora e ancora. Chi vincerà i premi e passerà alla storia come vincitore? Nessuno. Sarà una sconfitta assoluta per tutti, sia per noi, come è importante, sia per Trump", ha detto il leader ucraino. Trump, ha dettocome riporta Reuters online, "non ha bisogno solo di porre fine alla guerra, ha bisogno di agire in modo che Putin non abbia più alcuna possibilità di muoverci guerra.