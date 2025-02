Inter-news.it - Zazzaroni: «L’Inter ha subito l’effetto derby! Sconfitta che pesa»

Ivan, noto giornalista sportivo, ha parlato a Canale 5. Tra i tanti temi toccati dopo la giornata di Serie A, anche un passaggio suldi Simone Inzaghi. SCARICHI – Ivan, direttore del Corriere dello Sport, in diretta a Pressing, ha parlato delal termine del pareggio del Napoli in casa contro l’Udinese. Queste le parole del noto giornalista: «Il 3-0a Firenzedi più nei punti persi tra Inter e Napoli. Il Napoli sta facendo un miracolo a livello di punti, posso dirlo senza problemi. Il Milan ha individualità ma non vedo gioco. Oaktree non da la possibilità di spendere a questa Inter. A Firenze hanno giocato male tutti, non c’è stato modo. C’erano tutte le condizioni per perdere, haed era scarica mentalmente. Ho visto questo al Franchi.