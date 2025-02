Inter-news.it - Zalewski avrà un’occasione in Inter-Fiorentina? Emerge un’ipotesi

Nicolaè stato l’unico acquisto del calciomercato invernale dell’: contro la, il polaccosicuramente spazio.IL PUNTO – Nicolaha avuto un ottimo impatto in magliain occasione del derby pareggiato per 1-1 contro il Milan. Dopo la sua assenza nel match perso 0-3 contro la, dovuta alle norme applicabili in materia, il calciatore polacco si auspica di rivestire un ruolo di primo piano nella sfida di San Siro sempre contro i toscani. Al momento, le sue quotazioni di titolarità sono basse, con Simone Inzaghi che dovrebbe puntare su Carlos Augusto nel ruolo di esterno sinistro e Matteo Darmian sulla fascia destra. Più probabile, dunque, un suo ingresso a partita in corso per ribadire un vantaggio o recuperare un risultato sfavorevole.difficilmente titolare in