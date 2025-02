Unlimitednews.it - Zaia “Su liste d’attesa risultati importanti anche grazie a IA”

VENEZIA (ITALPRESS) – Abbattere leè una sfida che ci appassiona. Lo ha ribadito il presidente della Regione del Veneto Luca, aggiornando i numeri relativi alle famigerate ‘’ in Sanità e soffermandosi su quella che è la reale emergenza, ovvero la mancanza di medici. “Se il Veneto avesse i 3500 medici di cui necessita, basterebbero tre visite al giorno per ciascun medico per sanare lein poco tempo”. Ciò nonostanteha ribadito che “Dal maggio 2023 a dicembre 2024 le prestazioni con priorità B (da garantire entro 10 gg dalla prescrizione) da 502 sono state azzerate; quelle con priorità D (30 gg) sono passate da 82.811 a 10.814, con una riduzione dell’87%; quelle con priorità P (60/90 gg) da 74.489 sono scese a 17.381, pari a -77%”.