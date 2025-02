Juventusnews24.com - Yildiz costretto agli straordinari: Thiago Motta non ci rinuncia mai! E c’è un dato che fa impressione

di Redazione JuventusNews24nonmai all'estro e alle giocata del talento turco! E c'è unche fa davveroLa Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha posto il focus su Kenan, evidenziando come il giovane fuoriclasse della Juventus sia a tutti gli effetti l'elemento a cuinonmai.Ma non solo a parole, ci sono dati che lo confermano:è quello che ha giocato di più quest'anno (34 presenze su 34 match, di cui 28 da titolare) ed è nella top five degli attaccanti/fantasisti con il 100% di presenze in Europa. Col Psvpunterà ancora su di lui.