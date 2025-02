Quotidiano.net - Xiaomi Redmi Note 14 5G, il prezzo è ottimo: goditi la magia dell'AI e scatta incredibili foto

Il mercato degli smartphone è in costante evoluzione, con nuove proposte pronte a conquistare gli utenti. Tra le new entry più recenti c'è anche lo14 5G, dispositivo concamera AI da 108 megapixel e un fluidissimo display AMOLED da 6,67 pollici. E anche in termini di prestazioni non si scherza, grazie al processore MediaTek Dimensity 7025-Ultra. Ma è anche ila fare la differenza: oggi la configurazione con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione è proposta in offerta su Amazon a 249,99 euro, con spedizione inclusa.14 asuper14 5G: lo smartphone AI per chi vuole spendere poco Pur essendo un dispositivo di fascia media, lo14 5G prova a soddisfare anche i più esigenti. Partendo dalle prestazioni, al cuore di questo smartphone c'è il processore MediaTek Dimensity 7025-Ultra, un octa-core che spinge sull'acceleratore per garantire fluidità anche con carichi di lavoro più intensi.