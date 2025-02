Zonawrestling.net - WWE: Trish Stratus continua il suo percorso dopo il comeback alla Royal Rumble

ha fatto il suo ritorno sul ring2025, e sembra che la WWE non abbia ancora finito con la Hall of Famer. Secondo fonti interneWWE, riportate da Fightful Select, laè al centro di discussioni per future apparizioni soprattutto in vista dell’Elimination Chamber, che si terrà nella sua città natale, Toronto, il 1° marzo. Fonti WWE hanno rivelato chepropone frequentemente idee per possibili storyline e rimane un argomento costante di discussione dietro le quinte.e il suo 25º anniversario: Il meglio deve ancora venire?Di recente, la WWE ha lanciato il merchandising per il 25º anniversario della leggendaria carriera di, alimentando le speculazioni sul suo prossimo passo. Con questa celebrazione e uno show a Toronto a fine mese, sarebbe sorprendente se non fosse coinvolta.