WWE | Shayna Baszler zittisce un fan che la chiama jobber in uno scambio epico su X

non è certo il tipo che si tira indietro da una lotta, dentro o fuori dal ring. Durante il weekend, la star della WWE ha risposto a tono a un fan su X che ha cercato di sminuire la sua carriera, e diciamo solo che per lui non è finita bene.Loè iniziato quandoha reagito all’annuncio della WWE di un match tra Dakota Kai & IYO SKY contro Liv Morgan & Raquel Rodriguez a RAW. Sentendosi chiaramente frustrata per il booking,non si è trattenuta:“Bello. Damage CTRL si infortunano. e vengono premiate di nuovo. Se solo @ZoeyStarkWWE ed io fossimo così fragili, potremmo smettere di essere fregate dalle opportunità.”Cool. Damage CTRL gets injuredand gets rewarded again. If only @ZoeyStarkWWE & I were that fragile, we could quit getting screwed out of opportunities—(@QoS) February 9, 2025 A quel punto, l’utente @Nm02K8261 è intervenuto con una frecciatina: “Penso che sarebbe utile riuscire a far scatenare il pubblico.