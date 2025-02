Zonawrestling.net - WWE: Il ritorno di Solo Sikoa rende più incerta la road to Wrestlemania 41.

Leggi su Zonawrestling.net

Per la prima volta dall’edizione del 31 gennaio di Smackdown,è tornato in televisione e ha colpito Cody Rhodes di fronte a una folla elettrizzata al FedEx Forum di Memphis, Tennessee.Il fattore shock di venerdì sera era più incentrato su dove la WWE ci sta portando quest’anno per lato41, tuttavia.La storia trae Rhodes è ben documentata e risale a39, quandocostò all’American Nightmare l’opportunità di finire la storia contro Roman Reigns. Per quasi due anni,ha avuto molte battaglie estenuanti contro uno dei migliori wrestler professionisti del mondo. Dopo aver lasciato Smackdown a testa bassa ed essere stato riempito di fischi per aver perso l’Ula Fala contro Reigns nel debutto di Monday Night RAW su Netflix,è tornato e sembra essere ben lontano dall’aver finito con Rhodes e l’Undisputed WWE Championship.