WWE AEW | Cedric Alexander presto riabbraccerà i suoi ex compagni?

e molti altri wrestler sono stati rilasciati dalla WWE. Ci sono indizi secondo cui l’Hurt Syndicate in AEW potrebbe riabbracciarenel loro gruppo.ha accennato a una potenziale reunion con l’Hurt Syndicate in un post sui social media. Di nnuovo insiemeI rrapporti tra i membri dell’Hurt Syndicate sono da sempre stati ottimi, sicché già un attimo dopo essere stato licenziato dalla WWE, si fantasticava di un approdo alle dipendenze di MVP. Ad alimentare i sogni dei fan una foto postata dache raffigura le action figure di tutta la stabile, adorate con le cinture. Ricordiamo che The Hurt Syndicate, ha recentemente vinto gli AEW Tag Team Championships.