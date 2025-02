Oasport.it - WTA Doha 2025: Iga Swiatek spazza via Maria Sakkari. Eliminata Emma Navarro

Leggi su Oasport.it

Il primo WTA 1000 stagionale è pronto a entrare nel vivo. Anche quest’oggi, lunedì 10 febbraio, non sono mancati i match che hanno visto come protagoniste le tenniste provenienti da tutto il mondo. Stiamo ovviamente parlando del WTA. Il prestigioso torneo è andato in scena con ben undici sfide valevoli per i trentaduesimi di finale e due per i sedicesimi. Tra le prime giocatrici a scendere in campo troviamo Anhelina Kalinina e Rebecca Sramkova. Quest’ultima in appena un’ora e sei minuti di gioco, hato via la tennista ucraina che cercava riscatto dopo essere uscita ai quarti di finale del WTA Cluj-Napoca. 6-2 6-3 a favore della slovacca.In contemporanea Sofia Kenin, wild card del torneo, si è aggiudicata il derby a Stelle e Strisce con Ashlyn Krueger: 6-4 6-4. Anche Linda Noskova ha fatto fuori dal torneo la croata Donna Vekic con un 6-2 6-4.