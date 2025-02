Lanazione.it - Woodworm con Urban Vision e Rolling Stone Italia a Sanremo

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 10 febbraio 2025 – Nel cuore della settimana più attesa dell’anno il lido Blue Bay disi trasformerà dall’11 al 15 febbraio nella spiaggia dell’intrattenimento e della cultura conlovesVillage, un evento ideato e prodotto da, in collaborazione conlovesVillage rappresenta un ulteriore passo avanti nella contaminazione tra musica, cultura e nuove forme di intrattenimento dando vita a una vera e propria house of contents. Lo spazio ospiterà la redazione die diventerà un punto di incontro per artisti, giornalisti e professionisti del settore musicale. Ogni giornata sarà scandita da talk, interviste esclusive e performance live. Sul celebre Divanogli artisti in gara racconteranno il loro Festival, offrendo uno sguardo autentico e inedito sulla competizione.