Quotidiano.net - Willie Peyote torna a Sanremo: “Ora lo vivo fino in fondo”

Leggi su Quotidiano.net

L’abbraccio dell’Ariston non riesce ancora ad immaginarselo, visto che l’altra volta, causa pandemia, dovette esibirsi davanti ad una platea di palloncini. “Ma ad incuriosirmi è soprattutto l’atmosfera della città, allora deserta o quasi” ammette a poche ore dal via(Guglielmo Bruno) nello studio di Soundcheck, il format musicale disponibile sul sito web e sui social del nostro giornale, parlando di questa sua seconda esperienza in Riviera. “Comunque, già alle prove, una maggior leggerezza nell’aria l’ho avvertita subito”. Al tempo disse di non avere tanta voglia di riprovarci. Poi cos’è successo? “Vedere in questi anni il mio direttore d’orchestra Daniel Bestonzore all’Ariston con altri artisti immerso nel caos di Festival così come lo conosciamo, mi ha fatto venire la voglia di provare l’esperienzainalmeno una volta.