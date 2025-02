Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, ora quattro trasferte: "Ci serve più stabilità"

Nove mvp per Spiro Leka contro Cividale. Tutti sullo stesso piano per il coach, com’è giusto che sia, quando una vittoria è conquistata grazie all’abnegazione totale di ogni componente della squadra. Ognuno ha fatto la sua parte e anche Rino De Laurentiis, dopo un primo tempo in cui la palla gli sfuggiva come una saponetta sui suggerimenti dei compagni, ha trovato il modo di riscattarsi: 4/6 al tiro su azione, percorso netto dalla lunetta (4/4) in un momento in cui quei liberi pesavano parecchio, 7 rimbalzi, 4 assist e 2 stoppate. Il tutto concentrato in 20 minuti di grande qualità per il pivot abruzzese. "Inizialmente eravamo un po’ nervosi – ammette Rino – ma poi col passare dei minuti abbiamo stretto le marcature e questo ci ha permesso di fare il break risolutivo e giocare più tranquilli il finale di gara.