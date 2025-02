Abruzzo24ore.tv - Vortice polare in crisi: la rivoluzione meteorologica che scuoterà l'Europa

Roma - Ilstratosferico sta subendo un significativo indebolimento, con cambiamenti meteo in arrivo per l', Nord America e Asia, seguiti da una nuova tendenza. In questi giorni, ilstratosferico sta raggiungendo il massimo del suo indebolimento, visibile con una chiara bilobazione in bassa stratosfera, ma senza un vero e proprio split. Vediamo come si sviluppa questa dinamica. Il riscaldamento stratosferico, causato dall'anticiclone sulla Scandinavia e dal promontorio sull'Alaska, sta trasferendo calore verso la stratosfera, generando un riscaldamento moderato. Questo fenomeno modifica la struttura del, ma senza portare a un evento di Stratwarming di tipo Major, che avrebbe avuto un impatto ben più forte. L’interazione tra il riscaldamento stratosferico e ilprovoca l'allungamento delstesso, che si presenta con una visibile bilobazione a 50 hPa.