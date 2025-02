Quotidiano.net - Volti scarnificati e occhi senza vita. Gli ostaggi non sono stati liberati

di Filippo BoniBasta guardarli davvero. Gliscavati, le orbite nere, le sopracciglia folte e ispessite, i capelli rasati, le fronti solcate da rughe simili a tagli, le guance smunte, emaciate, le orecchie gonfie, le barbe incolte, le mascelle infossate, le labbra rinseccolite, righe scure, piatte e inespressive sugrigi. Ma soprattutto, spiccano gli. Sì, gliluce, gli, glivuoti, spenti nel buio di chi ha visto e inghiottito un abisso nero e oscuro e sa che quel buco nero lo abiterà finché avrà respiro quanto basterà per continuare a dirsi vivo sulla terra. Le foto deidi Or Levy, Eli Sharabi e Ohad Ben Ami, i treisraeliani rapiti da Hamas il 7 ottobre 2023 e rilasciati l’altro ieri, urlano in silenzio a chiunque le osservi.