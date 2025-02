Oasport.it - Volley, i migliori italiani della 19ma giornata di Superlega. Bottolo e Porro protagonisti anche nella sconfitta

Leggi su Oasport.it

19ªDISIMONE GIANNELLI: Prende per mano la squadra nel momento difficile e, grazie ad una distribuzione perfetta e al solito carattere da combattente, guida Perugia ad una vittoria molto importantecorsa al primo posto sul campo di Grottazzolina. Mette a segno5 punti.DANIELE LAVIA: Non è la suaideale in ricezione, soprattutto nei primi due set, dove chiude con il 20% ma in attacco il suo 60% che porta ben 22 punti è decisivo. Ci sonodue ace e due muri ad impreziosire la prova dello schiacciatore trentino.MATTIAnera di Civitanova, lui offre il suo apporto con numeri da big assoluto: chiude con 12 punti, il 53% in ricezione, il 69% in attacco e un ace. Questa è continuità.FRANCESCO SANI: Prestazione di grande sostanza dello schiacciatore di Verona contro Monza: 11 punti, con il 53% in attacco e un ottimo 58% in ricezione, con due muri e Verona continua a credere nel quinto postograzie a lui.