Vlahovic rompe con la Juve | intreccio con l’Inter

Dusanpotrebbe essere al punto di svolta della sua esperienza alla: attenzione anche all’conLava ancora alla ricerca di continuità, ma a questo punto della stagione non può proprio più sbagliare per centrare gli obiettivi stagionali. Di sicuro, come detto da Thiago Motta, non è facile aspettarsi una crescita costante da parte di una rosa così giovane, anche se il talento di certo non manca.Durante il calciomercato di gennaio, sono arrivate anche diverse scelte importante e che potrebbero aver cambiato definitivamente le gerarchie in rosa, in attesa della prossima estate. Al centro della discussione c’è ancora una volta Dusan: è arrivato un nuovo indizio sul destino del bomber serbo, che non è mai davvero riuscito ad affermarsi con la maglia bianconera.