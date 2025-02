Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, non si esclude quella possibilità per il futuro! «Ad oggi unica strada percorribile»: la rivelazione

di RedazionentusNews24, non siper il: adè l’opzione possibile. Le ultime novitàAlfredo Pedullà ha analizzato la situazione di Dusan, che in estate potrebbe essere in uscita dal calciomercato. Le sue dichiarazioni suldel giocatore bianconero.– «ha perso la titolarità, è fuori dai giochi. Kolo Muani ora è in lista Champions, ha dimostrato con i gol di essersi integrato, non ha problemi personali. Lavuole utilizzareil più possibile per non deprezzare il costo del cartellino, ma è anche vero che difficilmente lo vedremo in coppia con Kolo Muani, difficilmente Thiago Motta giocherà con due attaccanti. Manca meno di un anno e mezzo alla scadenza del contratto.