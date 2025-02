Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, messaggio di Thiago Motta al serbo: «Per il futuro contiamo tantissimo su di lui. Ecco come lo sto vedendo in questi giorni»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24dialin questo momento: il tecnico ha parlato così del suo centravantiAlla vigilia dell’andata dei playoff di Champions trae PSV,ha così parlato della situazione di Dusan– «Lo vedo benissimogli altri. Tutti motivati, determinati. Abbiamo tanti giocatori, non tutti possono giocare ma tutti vogliono farlo. Giocando 95, 15 o 30 minuti conta la qualità dei minuti che fanno non la quantità. Dusan ha fattofino ad oggi: se domani giocherà aiuterà sicuro e per ilsu di lui perché è una grande giocatore che abbiamo e darà un grande aiuto a questa squadra».LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DIALLA VIGILIA DIPSVLeggi suntusnews24.