Vis i conti playoff Terzo posto più vicino

Da una salvezza disperata alla lotta per le prime posizioni, prosegue la rivoluzione copernicana della Vis. Che ieri ha accorciato ulteriormente sul, ora a due lunghezze, in virtù del pari casalingo della Torres. A Perugia è arrivata per la squadra di Stellone la 14ª vittoria stagionale e la sesta esterna. Per dare un senso a quest’ultimo dato: in 43 stagioni di Serie C (C2 compresa) il massimo di colpi esterni della Vis è 6, ma in tutto il campionato: è successo tre volte in C2, nel ‘91-92, ‘95-95 e ‘99-00, mai nella categoria superiore. Due di questi sono campionati vinti. Il blitz di venerdì allo stadio Curi allunga poi la lista degli scalpi eccellenti, dopo aver espugnato Ferrara, Rimini e Gubbio, in tutti i casi ad interrompere lunghi digiuni storici. Trascorso un girone e passa a parlare, giustamente, di salvezza, è del tutto naturale che si sia alzata l’asticella.