Abruzzo24ore.tv - Violenza in piena movida: maxi rissa tra giovani, 4 feriti e 6 indagati

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Chieti - Unaviolenta esplosa tra due gruppi didavanti ai locali di viale Benedetto Croce, culmina con 4e seidenunciati. Un'aggressione violenta ha scosso lanotturna di Chieti, con unache ha coinvolto due gruppi di, di cui sei sono stati denunciati dalla polizia di Stato. Il violento scontro, avvenuto tra il 25 e il 26 gennaio, ha avuto luogo davanti ai locali di viale Benedetto Croce, una zona frequentata anche da studenti universitari. Le indagini della squadra mobile di Chieti hanno permesso di identificare quasi tutti i partecipanti, e quattrosono finiti in ospedale con ferite e fratture. Secondo quanto ricostruito, il conflitto sarebbe scoppiato per un motivo banale, come un semplice sguardo di troppo, ma l’eccessivo consumo di alcol ha probabilmente acuito la tensione.