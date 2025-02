Ilrestodelcarlino.it - Vinti quasi 80mila euro al Lotto: doppio colpo tra Bologna e Anzola

, 10 febbraio 2025 – La dea bendata ha baciato la provincia di. Nel weekend, il primo addell'Emilia da 65.699,28grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi, mentre l’altro proprio a, da 13.075. L'ultimo concorso delha distribuito premi per 4,5 milioni di, per un totale di 151,5 milioni da inizio anno. La vincita più alta adSecondo Agimeg la vincita più alta in questo gioco, nel fine settimana, è stata registrata addell’Emilia, dove un fortunato giocatore ha centrato una quaterna sulla ruota di Genova con i numeri 35-69-81-83, incassando appunto 65.699, con una puntata totale di 46,50. Invece a Cassano d’Adda, in provincia di Milano, un’altra quaterna (23-44-47-70) ha regalato 50.596. In questo caso, la vincita è arrivata grazie a una puntata complessiva di 5sulla ruota Nazionale.