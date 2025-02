Anteprima24.it - Vince ancora la Rummo: battuto a domicilio il Basket Ruggi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSettima vittoria consecutiva per laBenevento nel campionato di Serie C femminile 2024/25. A cadere, stavolta, è ilcon il risultato di 52-66 che regala altri due punti in classifica alla squadra giallorossa. Non era semplice riprendere dopo due settimane di stop forzato (giornata di riposo e rinvio del match contro Campi Flegrei), ma le ragazze di coach Annecchiarico sono state comunque brave a restare sul pezzo e non lasciare punti per strada, ottenendo l’undicesima vittoria stagionale.Come spesso accade, la partita viene indirizzata sui giusti binari già nel primo periodo di gioco: 28-16 il parziale in favore della, che con una difesa molto aggressiva e buone percentuali offensive crea un gap che risulterà decisivo a fine partita. Nonostante si giochi contro l’ultima della classe, il match risulta equilibrato, con le due squadre che si danno battaglia senza mai smuovere più di tanto la distanza nel punteggio.