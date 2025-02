Quotidiano.net - Villaggio Olimpico di Porta Romana: completate le palazzine, verso il più grande studentato d'Italia

Sono statea livello edile e architettonico le seiche compongono la struttura del, parte del più ampio progetto di rigenerazione urbana dell'ex scalo ferroviario di, a Milano. Il, che al termine dei Giochi sarà convertito nel piùconvenzionato d'con 1.700 posti letto, vede il coinvolgimento di primari investitori istituzionali attrail fondo Coima Olympic Village. La componente abitativa complessiva dello Scalo vedrà, oltre ai posti letto convenzionati dello, la realizzazione di circa 320 unità abitative in edilizia sociale o convenzionata, coprendo così il fabbisogno abitativo di oltre 2.500 persone. I lavori si mantengono in anticipo rispetto al cronoprogramma previsto dal Cio, in modo da rispettare il termine previsto per la consegna delalla Fondazione Milano Cortina 2026 (MiCo) entro luglio 2025.