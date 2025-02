Juventusnews24.com - Vignola ricorda: «Platini mi sponsorizzò e Boniperti si convinse. In ufficio ho una foto con noi della Juve che festeggiamo la Coppa delle Coppe, a volte penso questo»

di RedazionentusNews24il periodo vissuto con lae i tanti fenomeni presenti in quella squadra: tutte le paroleI tifosilono soprattutto per Basilea, la finale didove Beniaminoha fatto la differenza. Oggi su La Gazzetta dello Sport l’ex centrocampista bianconero degli anni ’80 rievoca quel periodo.BASILEA TOPCARRIERA – «Sì, una notte da favola. Segnai il gol dell’1-0, poi feci l’assist per il golvittoria di Boniek. Ma quel 1984 è stato un anno speciale. Ingiocai da titolare anche la semifinale con il Manchester United, quell’estate andai con l’Olimpica azzurra ai Giochi di Los Angeles. E in campionato ad aprile fui decisivo nella corsa allo scudetto, con una doppietta all’Udinese e un rigore all’ultimo minuto alla Fiorentina».