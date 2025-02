Ilnapolista.it - Vignola: «I discorsi di Trapattoni, non si capiva niente. A Sibilia chiesi l’aumento e lui mi diede uno schiaffo»

Beniamino, centrocampista anni 80 di Avellino e Juventus, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Giocò nella Juve di Platini e Boniek. Vinse una Coppa delle Coppe, segnò in finale contro il Porto.Alla Juve la volle Platini.«Diciamo che mi ha sponsorizzato lui. In un’intervista Michel disse che ero tra i giovani più promettenti della Serie A, così anche Boniperti si convinse».Lei arrivava dagli anni di Avellino: altro clima rispetto alla sabauda Torino bianconera.«Un giorno vado in sede e busso all’ufficio di Antonio, il presidente padre-padrone, un signore possente, di taglia antica. Gli chiedo un ritocco all’ingaggio, insomma sono lì per discutere di una questione economica e lui, appena apro bocca, parte con un ceffone. Aveva mani gigantesche. Comunque lo schivo e mi prende solo di striscio.