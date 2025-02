Terzotemponapoli.com - Vignola: “Ho dormito con la Coppa delle Coppe”

: “Hocon la”” In quella Juve di campioni che ci facevo io? Mi ha voluto Platini in bianconero. Quando Trapattoni urlava noi capivano solo una cosa”.I tifosi della Juve lo ricordano soprattutto per Basilea, la finale didove Beniaminoha fatto la differenza. Oggi su La Gazzetta dello Sport l’ex centrocampista bianconero degli anni ’80 rievoca quel periodo.LA NOTTE DELLA– “Dopo la finale del 1984 a Basilea, Juventus-Porto 2-1, ho chiesto se quella notte potevo portare in camera con me la grande scatola di legno dove era conservata la, nessuno obiettò. Compagno di stanza era il mio amico Stefano Tacconi, grande protagonista di quella partita. Lui scaricava la tensione fumando. Io mi sono addormentato abbracciato alla“.