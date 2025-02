Calcionews24.com - Vignola: «Ho dormito con la Coppa delle Coppe. In quella Juve di campioni che ci facevo io? Mi ha voluto Platini in bianconero. Quando Trapattoni urlava noi capivano solo una cosa…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Beniamino, ex calciatore dellaprotagonista nella vittoria di Basilea in finale diI tifosi dellalo ricordano soprattutto per Basilea, la finale didove Beniaminoha fatto la differenza. Oggi su La Gazzetta dello Sport l’ex centrocampistadegli anni ’80 rievoca .