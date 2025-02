Ilpescara.it - VIDEO | Pescara ricorda i martiri delle Foibe e Palatucci, l'ultimo reggente di Fiume morto a Dachau

Giornata all’insegna del ricordo in piazza deiPennesi e in piazza Italia con poi l’incontro su “Il 900 dimenticato” in sala consiliare insieme agli studenti. Una giornata con cui ormai dal 2004 si celebra la tragediandone le vittime, ma anche gli esuli.