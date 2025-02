Inter-news.it - VIDEO IN – Sucic al CONI per le visite mediche! Il primo saluto ai tifosi

Petarsi trova in questo momento alper lee la successiva firma del contratto con l’Inter. Ildal nostro inviato Onorio Ferraro.– Petarsta per diventare ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter. Il giocatore è un centrocampista di 21 anni, classe 2003, in grado di giocare sia in cabina di regia che da mezzala di un reparto a tre. Duttilità, fisicità e tecnica sono le caratteristiche principali che hanno convinto la dirigenza a investire nel croato, che ricorda quantomeno l’acquisto di diversi anni fa di Marcelo Brozovic sempre dalla Dinamo Zagabria. Oggisi trova a Milano ed è alper completare lemedico-sportive. Successivamente firmerà il nuovo contratto che lo legherà con l’Inter, ma a partire da giugno., investimento dell’Inter per il futuro!FUTURO – Il centrocampista sarà parte della rosa di Simone Inzaghi per il Mondiale per Club, ma non per questa seconda parte di stagione.