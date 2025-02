Genovatoday.it - VIDEO | Giorno del Ricordo: l'omaggio della Regione alle vittime delle foibe

Leggi su Genovatoday.it

Nella serata di lunedì 10 febbraio il maxischermo sulla facciata del PalazzoLiguria, in piazza De Ferrari, si è acceso per ildel. Sullo schermo è apparsa la scritta: "10 febbraio, in memoria dei massacrie dell'esodo giuliano dalmata"."Ricordare le.