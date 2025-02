Anteprima24.it - VIDEO/ Blitz anticamorra a Pomigliano, Gratteri: “Sindaco smentito”. L’Arma: “Vittime non denunciavano”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiSono 27 gli arresti deld’Arco, eseguiti dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo Castello di Cisterna (23 indagati in carcere e 4 ai domiciliari). Quattro dei raggiunti da misura cautelare sono minori, a conferma di un trend consolidato per la criminalità organizzata. I gruppi criminali rivali, nel mirino della Dda di Napoli, sono i Ferretti e i Cipolletta. I reati contestati vanno dall’associazione camorristica a quelli aggravati dal metodo mafioso, come estorsione, traffico e spaccio di droga, tentato omicidio rapina, usura, sequestro di persona fino all’utilizzo di telefonini in carcere (accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti). Tutto questo per ribadire che ala camorra c’è.