Vicenzatoday.it - Vicenza-Padova e i gioielli di famiglia

Leggi su Vicenzatoday.it

All’indomani dell’inopinata sconfitta in quel di Salò, molti tifosi mi stanno fermando per strada per domandarmi: “E adesso, caro Baffo?”. Immagino che qualcuno, più incazzato degli altri, vorrebbe sentirmi sparare a zero su allenatore e squadra, ma (come diceva l’orrendo Scalfaro) io non ci sto..