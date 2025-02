Unlimitednews.it - Viareggio, il Premio “Burlamacco alla cultura” a “Cultura Italiae”

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – Angelo Argento, presidente dell’associazione, premiato dFondazione e dal Comune con il “”, ha già condiviso con la presidente Marialina Marcucci l’idea per due nuovi progetti. “La prima, che potremmo già lanciare quest’anno, è coinvolgere gli artisti contemporanei chiedendo loro di realizzare uno stendardo, un drappo, da donare, ed esporre, all’hangar del carrista vincitore dell’edizione. Così da creare nel tempo un patrimonio di opere”, sul modello del Carnevalotto. La seconda, invece, è la composizione di un’operetta comica “Per raccontare lo spirito satirico del Carnevale e di– ha spiegato Argento – ed esportarlo così in tutti i teatri del mondo”., ong UNESCO, è una piattaforma innovativa per la promozione del nostro Paese come un faro di merito e di qualità.