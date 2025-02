Linkiesta.it - Viaggio nel mito della crema spalmabile più amata al mondo

Il 5 febbraio gli amantiNutella di tutto ilsi sono riuniti virtualmente e non per celebrare il World Nutella Day, una giornata dedicata alla, diventata ormai un’icona sia in Italia che all’estero. Basti pensare che la prima giornata dedicata è nata nel 2007, e non è stata una trovata di marketing di Ferrero, ma ha avuto inizio da un’ideablogger americana Sara Rosso, conquistando rapidamente una platea globale e trasformandosi in un fenomeno virale. Oggi, milioni di persone condividono sui social media immagini, ricette e storie che testimoniano il loro amore per la Nutella, e la stessa Ferrero ha iniziato ad utilizzare la giornata per celebrare il suo prodotto più iconico.La nascita di unLa storiaNutella affonda le radici nel 1964, quando il primo barattolo uscì dalla fabbrica di Alba, in Piemonte.