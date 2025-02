Ilgiorno.it - Viaggi e shopping con i soldi del teatro: denunciata la contabile della Fondazione

Saronno, 10 febbraio 2025 - Laculturale di Saronno (Varese) che gestisce ilcittadino “Giuditta Pasta” è statadalla Gdf di Varese con l'ipotesi di aver sottratto a più riprese denaro dai conti dell’ente, per un ammontare complessivo pari a oltre 440mila euro, e di averli utilizzati per spese personali e. L'inchiesta, coordinata dalla procura di Busto Arsizio (Varese), è stata aperta lo scorso ottobre dopo la denuncia presentata dal presidentefinanziata in via esclusiva dal Comune. I militariCompagnia di SaronnoGdf attraverso l'analisi dei conti correnti e delle movimentazioni di denaro raffrontate con la rendicontazione degli incassibiglietteriahanno ricostruito l'iter dei presunti ammanchi, che sarebbero stati realizzati attraverso incasso di bonifici, distrazioni di denaro contante e prelevamenti allo sportello utilizzando la carta aziendale.