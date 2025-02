Bergamonews.it - Via libera alla riqualificazione dell’ospedale di Alzano Lombardo

La giunte regionale ha approvato oggi, lunedì 10 febbraio, il protocollo di intesa stipulato tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comunità Montana della Valle Seriana, Comune di, Ats Bergamo e Asst Bergamo Est per ladi.“Questo protocollo sancisce l’impegno, condiviso da tutti i soggetti coinvolti, di dare corso, con tempestività, all’iter procedurale necessario per realizzare un intervento strategico come laPesenti Fenaroli– dichiara soddisfatta l’assessore alle Infrastrutture e opere pubbliche Claudia Maria Terzi -. Un impegno mantenuto in favore di, in risposta alle esigenze della comunità della Valle Seriana,riforma regionale di integrazione ospedale-territorio e alle necessità di valorizzare l’offerta di cura”.