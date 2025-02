Formiche.net - Vi spiego i pericoli per l’Ue di restare sotto la frontiera tecnologica. Scrive Martens

Solo nella prima metà del 2024, oltre 35 miliardi di dollari sono stati investiti a livello globale in start up di intelligenza artificiale, ma l’Unione europea ha attirato solo il 6%. In termini di brevetti e di formazione dei ricercatori di intelligenza artificiale,sta facendo meglio, solo che i risultati di questo processo tendono a non rimanere, ma piuttosto a fluire verso gli Stati Uniti. Non sorprende che questa situazione abbia suscitato un notevole dibattito negli ambienti politici europei su cosa fare per consentire all’Unione europea di recuperare il ritardo rispetto agli Stati Uniti e alla Cina in materia di intelligenza artificiale, in particolare sviluppando i propri modelli di IA e promuovendo un maggior numero di start up accelerando così l’adozione di servizi basati sull’intelligenza artificiale nell’economia europea.