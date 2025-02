Tuttivip.it - “Vi dico perché non vincerà il Grande Fratello”. Iago ha capito tutto e vuota il sacco

Leggi su Tuttivip.it

Che Stefania enon abbianosimpatia per Lorenzo è ormai palese a tutti i telespettatori del. I due concorrenti, in privato, si confrontano spesso sulle motivazioni che li portano a non riuscire a stimarlo, analizzando aspetti del suo carattere e delle sue scelte all’interno della Casa., con la sua esperienza, pone l’accento su valori e atteggiamenti. Torna con la memoria alla serata del Capodanno Cinese, in particolare al momento del lancio delle lanterne, quando Lorenzo aveva espresso il desiderio di comprare una casa per i suoi genitori. Secondo lui, Lorenzo considera ilcome un traguardo anziché un trampolino di lancio e ritiene che avrebbe dovuto mostrare più umiltà e sfruttare meglio l’opportunità.“Zeudi se ne va”., doccia fredda per tutti nella Casa: cosa si è saputo su di leiStefania, pur condividendo questa visione, si concentra invece sui rapporti umani.