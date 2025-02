Ilfattoquotidiano.it - Verstappen si regala un nuovo aereo privato da 48 milioni: tra i comfort cabina che riduce il jet leg

In attesa che la stagione 2025 di Formula 1 cominci, nel weekend del 16 marzo si torna in pista in Australia, il 4 volte campione del mondo Maxsi è concesso un regalo extra lusso. L’olandese si è infatti comprato un, un Dassault Falcon 8X, pagandolo 48,6di euro. Il velivolo è già stato avvistato in Giappone, all’aeroporto di Sapporo, con il marchio di fabbrica nero opaco e arancione, lo stesso look del suoprecedente, e la sigla PH-UTL in cui si pensa che UTL significhi “Unleash the lion” (tradotto, sguinzaglia il leone) che figura anche sullo yacht Mangusta GranSport 33 da 21di euro.Il jet va a prendere il posto del comunqueDassault Falcon 900EX, un jet valutato tra i 13 e i 16,4di euro e acquistato nel 2019. Ilvelivolo è un modello più grande, in grado di trasportare fino a 16 passeggeri invece che 12.