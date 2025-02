Verso Inter-Fiorentina Acerbi vede una maglia da titolare dopo tre mesi

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Campione d’Italia si troverà davanti nuovamente il carnefice del recupero della quattordicesima giornata di Serie A che le ha impedito di portare a termine l’operazione aggancio al Napoli. I tre punti lasciati a Firenze saranno l’occasione per rimediare a una battuta d’arresto così pesante che non siva dalle parti di Appiano Gentile da oltre sei anni. Simone Inzaghi ha parlato alla squadra cercando di ritrovare quel gruppo straordinario mancato proprio nella trasferta di Firenze e che ora sarà chiamato agli straordinari per recuperare terreno in Serie A e prepararsi al meglio per le fasi finali di Champions League e Coppa Italia.I dubbi di InzaghiPer la riproposizione della gara contro la squadra viola, in programma lunedì sera a Sanb Siro a chiusura dell’attuale giornata di Serie A, Simone Inzaghi deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, anche alla luce di quanto visto nel ko di giovedì in Toscana.