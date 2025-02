Dailymilan.it - Verso Feyenoord-Milan, Sérgio Conceição tentato dai “fantastici 4”. Il punto

In vista della tra, anche viste le assenzedai “4” in campo dall’inizio.Potrebbe essere una trazione offensiva quello che scenderà in campo alStadium per l’andata dei playoff di Champions League contro gli olandese. Misterha l’idea di riproporre i “4” dall’inizio per la sfida in programma mercoledì.Le indisponibilità di Yunus Musah (squalificato), Ruben Loftus-Cheek che in settimana tornerà in gruppo ma probabilmente sarà a disposizione per la sfida contro il Verona, spingono il tecnico portoghese a schierare il suocon un 4-4-2 che può diventare un 4-2-4 ad interpretazione. Dopo averli visti contro l’Empoli dunque salvo colpi di scena come potrebbe essere l’inserimento di Filippo Terracciano in mezzo al campo, i “4” dovrebbero scendere in campo dal primo minuto.