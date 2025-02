Isaechia.it - Verissimo, Barbara Lombardo ricorda Totò Schillaci: “È stato un lutto troppo forte, lui non voleva lasciarmi. Piango perché…”

Leggi su Isaechia.it

Domenica 9 Febbraio, moglie diè stata ospite a, il salotto di Silvia Toffanin in onda come di consueto su Canale 5.ha ripercorso la malattia che aveva colpito l’eroe delle Notti Magiche poco prima della loro partecipazione a Pechino Express:era andato a fare una colonscopia e si è scoperto che aveva un cancro al colon. Ha cominciato a fare le terapie, ha fatto sei cicli di chemio, inizialmente, la radio per ridurre il tumore. Quando la terapia sembrava che stesse facendo effetto, tutti eravamo contenti perché ci dicevamo “Ce la possiamo fare”. A un certo puntosembrava guarito. I medici ci avevano detto che la malattia era regredita. Proprio in quel momento ci è arrivata la proposta di fare Pechino Express. Lui non, in quel momento era molto depresso.